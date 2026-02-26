В Госдуме отреагировали на отказ украинских судей от рукопожатия с российским футболистом

Журова назвала отказ украинских судей от рукопожатия с Чишкалой дискриминацией

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на отказ украинских судей Евгения Гордиенко и Ореста Дуцяка от рукопожатия с российским игроком «Спортинга» Иваном Чишкалой перед матчем футзальной Лиги чемпионов с «Бенфикой». Об этом сообщает ТАСС.

Она назвала произошедшее типичной дискриминацией, за которой должны последовать санкции. «Понятно, что украинские судьи испугались, как мы видели это много раз по украинским спортсменам, которые также боятся даже находиться рядом с россиянами», — заявила Журова.

Ранее на поведение Гордиенко и Дуцяка «Спортинг» пожаловался в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Инцидент произошел 23 февраля.

Матч завершился победой «Бенфики» со счетом 4:3. Ответная игра пройдет на домашней арене «Спортинга» 6 марта.