12:47, 26 февраля 2026

В Госдуме высказались о возможности штрафов за VPN

Депутат Горелкин: Запрет VPN или штрафы за его использование не планируются
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России не планируется вводить запрет VPN-сервисов или штрафы за их использование. О возможности ограничения доступа к таким сервисам в Telegram-канале высказался зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Как отметил депутат, Роскомнадзор предупредил пользователей о фейковой рассылке, в которой злоумышленники от имени ведомства заявляют о запрете VPN. По словам Горелкина, фальшивые письма от имени Роскомнадзора — один из излюбленных приемов мошенников.

«На самом деле ни запрет, ни какие-либо штрафы за использование VPN не планируются и не обсуждаются», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сотни VPN в России. По состоянию на конец февраля 2026 года в России ограничивают доступ к 469 таким сервисам.

Перед этим глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский высказался о будущем VPN в России. Он подчеркнул, что нужно объяснять пользователям, чем опасны такие сервисы.

