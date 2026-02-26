Реклама

Экономика
13:29, 26 февраля 2026Экономика

В Кремле высказались о сложностях с бюджетом

Песков: Падение нефтегазовых доходов бюджета частично компенсирует рост прочих
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Имеющее место падение нефтегазовых доходов федерального бюджета частично компенсируется ростом прочих, ненефтегазовых, поступлений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Говоря о ситуации с растущим бюджетным дефицитом, официальный представитель Кремля подчеркнул, что речь идет о текущих сложностях, с которыми макроэкономическая стабильность позволяет справляться, принимая необходимые меры.

Также, комментируя слова премьер-министра Михаила Мишустина о том, что на совещании у президента России Владимира Путина подходы к финансированию дефицита обсуждались допоздна, Дмитрий Песков отметил, что глава государства «держит руку на пульсе и обсуждает и с правительством, и с Центробанком эту тему». По его словам, зачастую подобные встречи проходят в закрытом формате. «Они не только были накануне, это встречи, которые проходят в той или иной конфигурации. Иногда они ежедневно проходят», — сказал, в частности, пресс-секретарь президента, его цитирует РИА Новости.

Накануне, 25 февраля, глава Минфина Антон Силуанов рассказал о планах изменить показатели бюджета, а также ускорить пересмотр бюджетного правила с учетом ухудшения внешней конъюнктуры.

Дефицит российского бюджета достиг в январе почти половины от плана на год (0,7 и 1,6 процента ВВП соответственно). Нефтегазовые доходы РФ упали в том же месяце к уровню начала 2025-го на 50,⁠2 процента, до 393,3 миллиарда рублей, оказавшись на минимуме за пять с половиной лет. Ненефтегазовые доходы РФ при этом выросли на 4,5 процента, до 1,969 триллиона рублей.

