В МИД России опровергли переговоры с США по новому ядерному соглашению

Захарова: Информация о переговорах РФ и США в Женеве по ДСНВ является неверной

Информация о якобы прошедших в Женеве переговорах России и США по разработке нового ядерного соглашения, призванного заменить истекший Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), является неверной или неверно истолкованной. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

При этом дипломат подчеркнула, что на конференции по разоружению в Женеве состоялась рабочая беседа представителей России и США. Однако, по ее словам, в ходе контакта не было ничего «принципиально нового».

«Попытки описывать данную встречу, которая не выходила за рамки поддержания рутины дипломатических контактов, как некие переговоры совершенно оторваны от реальности. Это не так», — сказала она.

Ранее Bloomberg сообщал, что США ведут переговоры с Россией и Китаем по новому ядерному соглашению. По данным источника агентства в Госдепартаменте США, американская делегация встретилась с представителями России 23 февраля на полях Конференции ООН по разоружению и провела переговоры с делегацией Китая 24 февраля.

Срок действия ДСНВ между Россией и Соединенными Штатами истек 5 февраля.