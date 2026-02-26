В Санкт-Петербурге глыба льда рухнула на женщину

Глыба льда упала на 56-летнюю женщину

Глыба льда рухнула на 56-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на Разъезжей улице в центре города. Женщина получила сильный удар по голове и находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Самаре глыба льда упала на коляску с четырехмесячным младенцем. Инцидент произошел на улице Урицкого. Ребенок получил ушибы головы.

В Саратове не выдержал веса снега козырек подъезда. Обвалившись, он перекрыл жильцам выход из дома на улице Орджоникидзе.

Также ранее в подмосковной Ивантеевке глыба льда упала с крыши магазина на голову прохожей. Инцидент произошел на Студенческом проезде. Очевидцы помогли девушке и вызвали скорую. Потерпевшей потребовалась операция.