13:40, 26 февраля 2026

ВВС США приостановили запуски ракет Vulcan

ВВС США после миссии USSF-87 приостановили запуски ракет Vulcan
Иван Потапов
Фото: Steve Nesius / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США после миссии USSF-87, состоявшейся 12 февраля, приостановили запуски тяжелых ракет Vulcan в интересах национальной безопасности. Об этом сообщает издание Breaking Defense.

Портал напоминает, что в ходе последнего запуска Vulcan, проходившего с парой военных спутников программы Geosynchronous Space Situational Awareness Program (GSSAP), была обнаружена неисправность в одном из твердотопливных ускорителей. Несмотря на то что полезная нагрузка была успешно выведена на околоземную орбиту, ВВС США обеспокоены тем, что аналогичная проблема с ускорителем наблюдалась и в ходе предыдущего запуска Vulcan.

«Мы все еще находимся на начальной стадии этого расследования, поэтому мы продолжим сотрудничать с [пусковым оператором] United Launch Alliance и его поставщиками, чтобы убедиться, что у нас есть необходимая информация и понимание того, в каком направлении движется это расследование. На данный момент у меня нет никаких подробностей», — сказал полковник Эрик Зарыбниски.

Еще до запуска USSF-87 в United Launch Alliance заявили, что находятся в тесном контакте с компанией Northrop Grumman — производителем неисправного ракетного ускорителя.

В апреле прошлого года издание АrsTechnica заметило, что тяжелые ракеты компании SpaceX оказались самыми доступными для Пентагона.

В марте портал Defense News заметил, что Космические силы США сертифицировали тяжелую ракету Vulcan Centaur компании United Launch Alliance для запусков в интересах национальной безопасности.

