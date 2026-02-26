Выявлена неочевидная причина развития болезней почек

CM: Перенесенный COVID-19 значительно повышает риск поражения почек

Перенесенная коронавирусная инфекция может значительно повышать риск поражения почек. К такому выводу пришли исследователи из Penn State College of Medicine, проанализировав данные более трех миллионов человек. Результаты опубликованы в журнале Communications Medicine (CM).

По сравнению с гриппом, у людей с историей COVID-19 риск острого повреждения почек оказался выше в 2,3 раза, хронической болезни почек — в 1,4 раза, а вероятность развития почечной недостаточности — почти в 4,7 раза. При этом участники с уже диагностированными заболеваниями почек в анализ не включались, что позволило оценить именно новые случаи после инфекции.

Наблюдение продолжалось в среднем около года после перенесенного заболевания. Если грипп оказывал кратковременное и относительно мягкое влияние на почки, то COVID-19 демонстрировал более стойкий эффект, увеличивая риск как острого, так и долгосрочного поражения органов. Ученые связывают это с тем, что клетки почек содержат рецепторы, через которые вирус SARS-CoV-2 проникает в ткани.

Авторы подчеркивают, что перенесенная коронавирусная инфекция должна учитываться как фактор риска при оценке состояния пациентов, особенно у людей с диабетом и гипертонией. Более частый мониторинг функции почек может помочь выявить нарушения на ранних стадиях и снизить риск тяжелых осложнений.

Ранее стало известно, что витамин D может снижать риск тяжелого течения гриппа и COVID-19.