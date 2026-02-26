Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:57, 26 февраля 2026Наука и техника

Выявлена неочевидная причина развития болезней почек

CM: Перенесенный COVID-19 значительно повышает риск поражения почек
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Перенесенная коронавирусная инфекция может значительно повышать риск поражения почек. К такому выводу пришли исследователи из Penn State College of Medicine, проанализировав данные более трех миллионов человек. Результаты опубликованы в журнале Communications Medicine (CM).

По сравнению с гриппом, у людей с историей COVID-19 риск острого повреждения почек оказался выше в 2,3 раза, хронической болезни почек — в 1,4 раза, а вероятность развития почечной недостаточности — почти в 4,7 раза. При этом участники с уже диагностированными заболеваниями почек в анализ не включались, что позволило оценить именно новые случаи после инфекции.

Материалы по теме:
Россияне переносят ОРВИ на ногах. Как противовирусные препараты помогают предотвратить осложнения от болезни?
Россияне переносят ОРВИ на ногах.Как противовирусные препараты помогают предотвратить осложнения от болезни?
27 марта 2025
Обязательная вакцинация в России в 2025 году. Какие прививки положены детям и взрослым по Национальному профилактическому календарю
Обязательная вакцинация в России в 2025 году.Какие прививки положены детям и взрослым по Национальному профилактическому календарю
6 июня 2025

Наблюдение продолжалось в среднем около года после перенесенного заболевания. Если грипп оказывал кратковременное и относительно мягкое влияние на почки, то COVID-19 демонстрировал более стойкий эффект, увеличивая риск как острого, так и долгосрочного поражения органов. Ученые связывают это с тем, что клетки почек содержат рецепторы, через которые вирус SARS-CoV-2 проникает в ткани.

Авторы подчеркивают, что перенесенная коронавирусная инфекция должна учитываться как фактор риска при оценке состояния пациентов, особенно у людей с диабетом и гипертонией. Более частый мониторинг функции почек может помочь выявить нарушения на ранних стадиях и снизить риск тяжелых осложнений.

Ранее стало известно, что витамин D может снижать риск тяжелого течения гриппа и COVID-19.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали инцидент с катером у берегов Кубы

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Ирина Безрукова дала совет Брэду Питту

    Россиянка прилетела на родину и проехала 200 километров за заснувшего таксиста

    Таксистка брызнула перцовкой в лицо пассажиру из-за денег

    Кремль признал отсутствие позиции по Совету мира Трампа

    Бывшего принца Эндрю задумали лишить права на престол

    Россиянам назвали главный вызов 2026 года

    Выявлена неочевидная причина развития болезней почек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok