Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:25, 26 февраля 2026Мир

Захарова отправила ЕС сидеть под столом на переговорах по Украине

Захарова: ЕС на переговорах по Украине должен сидеть под столом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

У Европейского союза (ЕС) на данном этапе нет права участвовать в переговорах по урегулированию конфликта, поэтому они должны оставаться «под столом». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вас [европейцев] там никто не ждет и вас туда никто не приглашал. Вы не умейте себя вести. Потому вы уже там были. Вы мухлевали и жульничали, и вас схватили за руку. Поэтому сидите там, под столом, и не вякайте», — подчеркнула дипломат.

Таким образом Захарова прокомментировала слова председателя Антониу Кошты, который заявил, что Россия якобы не должна добиться выгодных для себя условий в рамках переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса.

22 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз не способен помочь переговорному процессу по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Двое россиян по заданию Украины собирались подорвать высокопоставленного офицера. Закладка бомбы под машину попала на видео

    В России с 1 марта будут по-новому считать алименты

    Россия начала непомерно тратить

    Лукашенко шуткой ответил на обращение «господин президент»

    Раскрыт приговор виновным в смерти ребенка в российском детском саду

    Посол Таджикистана призвал соотечественников соблюдать российские законы

    В Киеве рассказали о новых переговорах в Женеве

    Россиян предупредили о скором подорожании интернета

    Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса

    Зеленский высказался о присоединении Крыма к России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok