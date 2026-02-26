Захарова резко ответила Мерцу на слова о «варварстве» России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес России. Об этом пишет RT.
В ходе еженедельного брифинга она напомнила Мерцу, что варварами римляне называли промышлявшие грабежом германские племена, которых считали дикими и далекими от культуры и которые в конце концов тот самый Рим и разрушили.
«Про варварство — это не к нам, про варварство — это к вам, herr Мерц», - сказала Захарова.
Ранее Захарова отправила ЕС сидеть под столом на переговорах по Украине.
Также дипломат заявляла, что западные страны не осознают, что создали монстра в лице Украины, который «сожрет их первыми».