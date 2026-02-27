Европейские страны пытались помешать самолету ключевого российского переговорщика

РИА: ЕС пытался помешать пролету борта Дмитриева после переговоров в Женеве

Страны Европейского союза пытались помешать пролету самолета спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, которого также называют ключевым российским переговорщиком. Он направлялся в Москву после завершения переговоров в Женеве, рассказал РИА Новости источник в дипломатических кругах.

«Европейские коллеги хотели препятствовать: возникли проблемы с его возвращением через Германию и Финляндию», — указал собеседник агентства.

Он добавил, что инцидент связали с документами экипажа, а также с тем, что этот борт ранее не был на территории Европы. В то же время швейцарский город Берн поступил иначе, оказав содействие и выделив второго пилота, гражданина Швейцарии, чтобы самолет смог продолжить маршрут над территорией ЕС.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что во встрече украинской делегации с представителями США также принимали участие представители Швейцарии. Дмитриев же от комментариев по итогам переговоров с американской стороной отказался.