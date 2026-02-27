Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:58, 27 февраля 2026Мир

Европейские страны пытались помешать самолету ключевого российского переговорщика

РИА: ЕС пытался помешать пролету борта Дмитриева после переговоров в Женеве
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Страны Европейского союза пытались помешать пролету самолета спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, которого также называют ключевым российским переговорщиком. Он направлялся в Москву после завершения переговоров в Женеве, рассказал РИА Новости источник в дипломатических кругах.

«Европейские коллеги хотели препятствовать: возникли проблемы с его возвращением через Германию и Финляндию», — указал собеседник агентства.

Он добавил, что инцидент связали с документами экипажа, а также с тем, что этот борт ранее не был на территории Европы. В то же время швейцарский город Берн поступил иначе, оказав содействие и выделив второго пилота, гражданина Швейцарии, чтобы самолет смог продолжить маршрут над территорией ЕС.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что во встрече украинской делегации с представителями США также принимали участие представители Швейцарии. Дмитриев же от комментариев по итогам переговоров с американской стороной отказался.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пакистан и Афганистан начали вооруженный конфликт. Может ли Россия помочь в урегулировании и надо ли ей вмешиваться?

    Орбан вслед за Фицо обрушился с критикой на Зеленского

    Маск заблокировал Starlink на Украине из-за одной просьбы Киева

    Плывущие по городу гробы во время наводнения попали на видео

    Зеленский примет ядерное оружие «с удовольствием»

    Зеленский сделал заявление о Путине

    Трамп собрался «по-дружески» захватить одно государство

    Европейские страны пытались помешать самолету ключевого российского переговорщика

    Билл Клинтон сделал жесткое заявление о преступлениях Эпштейна

    58-летняя Памела Андерсон в ультракоротких шортах снялась для журнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok