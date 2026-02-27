Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:11, 27 февраля 2026Интернет и СМИ

Стало известно имя новой возлюбленной Галустяна

Super: Новой возлюбленной юмориста Галустяна стала художница по гриму Лилия
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Известный юморист и телеведущий Михаил Галустян, который в 2025 году сообщил о разводе с женой Викторией после 18 лет брака, встречается с художницей по гриму Лилией Киосе. Имя его новой возлюбленной стало известно изданию Super.

Отмечается, что Киосе 35 лет, она работает художницей по гриму на съемках фильмов и телешоу. Девушка выросла в семье военного, ее брат служит священником.

Ранее Галустян рассказал о личной жизни после развода. Телеведущий заявил, что его сердце занято, но при этом не раскрыл имя новой возлюбленной.

О разводе Галустяна с женой Викторией сообщалось в апреле 2025 года. По словам юмориста, он и его бывшая супруга остались в хороших отношениях.

Михаил Галустян и Виктория Штефанец поженились в 2007 году. У пары две дочери — Эстелла и Элина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан заместитель председателя правления «Газпром нефти»

    Доллар по 75 уйдет в историю

    Огурцы по цене почти догнали креветки. Почему так происходит

    Названа истинная причина конфликта Афганистана и Пакистана

    Раскрыто решение суда для расправившегося с 11 женщинами «политеховского маньяка»

    Трое россиян отдохнули в парижском замке на 3,3 миллиона рублей

    Зеленский оценил шансы Украины вернуть потерянные территории

    США вновь применили сверхсекретное оружие

    Влияние новых британских санкций на курс рубля оценили

    Российский врач раскрыла сложности для бойцов СВО на гражданке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok