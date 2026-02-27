Реклама

Момент спасения похищенной школьницы в Смоленске сняли на видео

МВД опубликовало кадры спасения похищенной 9-летней девочки в Смоленске
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Видео: МВД МЕДИА / Telegram

Опубликованы кадры спасения похищенной девятилетней школьницы из Смоленска, поиски которой начались ранее. Видео разместил Telegram-канал «МВД МЕДИА».

Во время задержания правоохранители положили похитителя девочки лицом в пол и надели наручники. Ребенка обнаружили в квартире одного из многоквартирных домов в Заднепровском районе города. Сейчас устанавливаются все подробности случившегося.

Жизни несовершеннолетней ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека»). Предполагаемый преступник может получить до пяти лет колонии. В скором времени суд определит судьбу мужчины на период следствия.

Исчезнувшую школьницу нашли в Смоленске 26 февраля. Она пошла выгуливать своего тойтерьера, но вскоре собака вернулась без хозяйки.

