На Украине раскрыли личность задержанного по подозрению в убийстве советника Януковича

«УП»: По подозрению в убийстве Портнова в ФРГ задержан украинец Азизов

По подозрению в убийстве Андрея Портнова — экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича — в ФРГ задержан украинец Александр Азизов. Об этом сообщило издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на свои источники.

Как утверждают журналисты, к преступлению причастен и брат задержанного — Вили Азизов. Кроме того, разыскивается третий соучастник, который обеспечил отход киллерам.

По данным издания, до этого братья Азизовы уже неоднократно фигурировали в разработках правоохранительных органов из-за контрабанды наркотиков и изготовления самодельного оружия и гранат.

«УП» также сообщила, что в мае 2025 года испанская сторона отказала Киеву в создании совместной следственной группы. Когда же украинские правоохранители сами прибыли в Испанию для сбора доказательств, то были задержаны. Нежелание Мадрида идти на сотрудничество тогда объяснили возможной причастностью украинцев к убийству.

О задержании подозреваемого в убийстве Портнова в ФРГ стало известно 25 февраля. Подробности задержания и личность подозреваемого раскрыты не были.

Андрей Портнов был застрелен 21 мая 2025 года возле элитной Американской школы в городе Посуэло-де-Аларкон в провинции Мадрид. Убитый значился в списке заблокированного в России украинского сайта «Миротворец» как «изменник родины».