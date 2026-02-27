Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
16:22, 27 февраля 2026Спорт

Назван фаворит Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала

Арсенал назван фаворитом Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки стадии 1/8 финала. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По мнению специалистов, победу одержит лондонский «Арсенал». На титул английской команды можно поставить с коэффициентом 3,60. Выход канониров в финал оценивается коэффициентом 2,30.

Материалы по теме:
«В этом и есть кайф!» Скромный норвежский клуб с российским вратарем обыгрывает топ-клубы в Лиге чемпионов. Как такое возможно?
«В этом и есть кайф!»Скромный норвежский клуб с российским вратарем обыгрывает топ-клубы в Лиге чемпионов. Как такое возможно?
26 февраля 2026
«Меня хотели купить» 30 лет назад киевское «Динамо» с позором выгнали из Лиги чемпионов. За что наказали украинский клуб?
«Меня хотели купить»30 лет назад киевское «Динамо» с позором выгнали из Лиги чемпионов. За что наказали украинский клуб?
13 сентября 2025

Второе место в списке претендентов занимает «Бавария», на которую можно поставить с коэффициентом 6,00. Тройку фаворитов замыкает «Барселона» (7,00).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов прошла ранее 27 февраля. «Арсенал» поборется за выход в 1/4 финала с леверкузенским «Байером».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ запустили «Фламинго» вглубь России. В Москве заявили, что это британские ракеты с украинскими шильдиками

    Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили

    Названа возможная причина пропажи пятерых туристов в Пермском крае

    Один из крупнейших импортеров алкоголя в России выпустил безалкогольный джин

    Американская корпорация попала в перечень Росфинмониторинга

    Россиянка пустила в квартиру почти полтысячи мигрантов

    Татьяна Навка высказалась о подарках от Пескова

    Российский губернатор опроверг большое число жертв после удара ВСУ

    Российские власти понадеялись на возврат «лучших санкционных времен»

    Артемий Лебедев обратился в полицию из-за мошенника в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok