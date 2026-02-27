Реклама

11:37, 27 февраля 2026МирЭксклюзив

Названа истинная причина конфликта Афганистана и Пакистана

Перенджиев: Конфликт между Афганистаном и Пакистаном — конфликт двух «Талибанов»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Zmeyev / РИА Новости

Боевые действия между Афганистаном и Пакистаном по сути являются конфликтом между двумя ветками радикального исламского движения «Талибан», заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, истинная причина конфликта — контроль над приграничными территориями.

«У этого конфликта есть скрытая и видимая части. Скрытая состоит в том, что, когда речь идет о "Талибане", мы, как правило, думаем про Афганистан. Но это не так. Существует также и пакистанский талибан. У этих двух ветвей все было хорошо, когда они совместно воевали против советской армии, американских ставленников. Делить было нечего. Но после того, как афганистанский талибан пришел к власти, выяснилось, что они не собираются делиться территориями с пакистанцами», — сказал Перенджиев.

То, что внешне выглядит как конфликт двух государств, на самом деле, по словам эксперта, является противостоянием двух «Талибанов», потому что пакистанская ветвь встроена в систему государственного управления, хотя и не является правящей политической силой как в Афганистане.

«Речь идет о контроле над транспортными коммуникациями в приграничье. Транспортный коридор — это ведь деньги за проезд, таможня, и Пакистан хотел бы во всем этом участвовать. По его мнению, текущая граница между двумя странами неправильная, и Пакистан должен контролировать ряд территорий, где проходит транспортный коридор, чтобы получать с этого дивиденды, — объяснил военный эксперт. — Россия здесь могла бы выступить в качестве посредника. Но по сути речь идет о конфликте между двумя "Талибанами"».

Ранее сообщалось, что в шести провинциях Афганистана идут столкновения пакистанской и афганской армий. В частности, боевые действия ведутся в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика.

В ночь на 22 февраля ВВС Пакистана нанесли авиаудар по афганским приграничным провинциям Пактия и Нангархар. Жертвами атаки стали десятки мирных жителей.

