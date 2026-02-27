Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:09, 27 февраля 2026Наука и техника

Названо количество ракет для прорыва ПВО Израиля

Для прорыва ПВО Израиля Ирану потребуется залп из 400 баллистических ракет
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Для прорыва системы противовоздушной обороны (ПВО) на территории Израиля Ирану потребуется залп минимум из 400 баллистических ракет и дронов. Количество ракет назвал Telegram-канал «Военная хроника».

Отмечается, что в ходе обострения конфликта в 2025 году Иран использовал в среднем по 45 ракет и 83 дрона в сутки. Это привело к повышенному расходу противоракет у союзников Израиля. В частности, США за две недели израсходовали примерно четверть запаса ракет систем THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). При этом, как пишет канал, в случае начала новой операции США в феврале-марте 2026-го Тегеран столкнется с более жесткими условиями.

«По самым грубым подсчетам, для гарантированного прорыва ПВО в Израиле Ирану необходимо доводить залп минимум до 400+ средств поражения в сутки. Это примерно в три раза выше пиковых значений предыдущих атак», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
«Есть риск взаимного уничтожения» На что готовы Иран и Израиль ради победы и чем завершится их конфликт, если в него вступят США?
«Есть риск взаимного уничтожения»На что готовы Иран и Израиль ради победы и чем завершится их конфликт, если в него вступят США?
17 июня 2025
Конфликт между Ираном и Израилем обостряется с новой силой. Какое оружие есть у сторон и кто может победить в этой схватке?
Конфликт между Ираном и Израилем обостряется с новой силой.Какое оружие есть у сторон и кто может победить в этой схватке?
17 июня 2025

Подобный «суперзалп» позволит перегрузить мощности радиолокационных станций и алгоритмы селекции целей систем противоракетной обороны THAAD и Arrow-3. Считается, что после 12-дневной войны с Израилем в оперативный запас Тегерана входит примерно 1200-1500 баллистических ракет. Этого количества хватит примерно на два-три полноценных залпа.

В июне стало известно, что Иран применил тяжелую баллистическую ракету средней дальности «Саджиль» при ударе по Израилю. В семейство этих ракет входит несколько изделий, включая «Саджиль-2» с дальностью 2500 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан основатель медиахолдинга Readovka. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

    Стало известно о наступлении российских войск в Запорожской области

    Автоперевозчики предупредили о разорении компаний из-за нового закона

    Названы последствия удара Афганистана по ядерным объектам Пакистана

    Трамп назвал Роберта Де Ниро больным и глупым

    План Макрона по ядерному оружию связали с войной с Россией

    Тренер ПСЖ оценил соответствие Сафонова стилю игры клуба

    Россиянам пригрозили тюрьмой за неправильную прописку

    Названо количество ракет для прорыва ПВО Израиля

    В Чебоксарах выставили на продажу уникальную «Волгу» всего за миллион рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok