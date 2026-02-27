Названо количество ракет для прорыва ПВО Израиля

Для прорыва ПВО Израиля Ирану потребуется залп из 400 баллистических ракет

Для прорыва системы противовоздушной обороны (ПВО) на территории Израиля Ирану потребуется залп минимум из 400 баллистических ракет и дронов. Количество ракет назвал Telegram-канал «Военная хроника».

Отмечается, что в ходе обострения конфликта в 2025 году Иран использовал в среднем по 45 ракет и 83 дрона в сутки. Это привело к повышенному расходу противоракет у союзников Израиля. В частности, США за две недели израсходовали примерно четверть запаса ракет систем THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). При этом, как пишет канал, в случае начала новой операции США в феврале-марте 2026-го Тегеран столкнется с более жесткими условиями.

«По самым грубым подсчетам, для гарантированного прорыва ПВО в Израиле Ирану необходимо доводить залп минимум до 400+ средств поражения в сутки. Это примерно в три раза выше пиковых значений предыдущих атак», — говорится в сообщении.

Подобный «суперзалп» позволит перегрузить мощности радиолокационных станций и алгоритмы селекции целей систем противоракетной обороны THAAD и Arrow-3. Считается, что после 12-дневной войны с Израилем в оперативный запас Тегерана входит примерно 1200-1500 баллистических ракет. Этого количества хватит примерно на два-три полноценных залпа.

В июне стало известно, что Иран применил тяжелую баллистическую ракету средней дальности «Саджиль» при ударе по Израилю. В семейство этих ракет входит несколько изделий, включая «Саджиль-2» с дальностью 2500 километров.