Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:11, 27 февраля 2026Экономика

Покупатели российских нефти и газа собрались строить новый нефтепровод

Венгрия и Сербия построят трубопровод для перекачки продуктов нефтепереработки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Правительства Венгрии и Сербии, продолжающих энергетическое сотрудничество с Россией, договорились о строительстве нового трубопровода между странами. Об этом со ссылкой на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто сообщает «Коммерсантъ».

Через него будут перекачиваться промежуточные продукты нефтепереработки, необходимые для выпуска бензина и дизельного топлива. Чиновник уточнил, что речь идет об отдельном от строительства нефтепровода для поставок сырой нефти проекте. В переговорах с сербской стороны участвовала министр энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.

Эта инициатива обсуждается на фоне угрозы вступления в полную силу санкций США в отношении компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Вашингтон требует выхода из компании российских акционеров («Газпрома» и «Газпром нефти»), которым принадлежит контрольный пакет акций. К настоящему времени лицензия на операционную деятельность продлена до 20 марта, на переговоры о выходе российских акционеров — до 24 марта.

Основным претендентом на покупку актива является венгерская компания MOL. Она заключила соответствующее предварительное соглашение с «Газпром нефтью».

На прошлой неделе глава сербской компании «Србиягаз» Душан Баятович рассказал, что в ближайший месяц с Россией будет подписан договор о поставках газа в балканскую республику сроком на полгода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов хочет раздела России на «несколько региональных государств». Ему резко ответили в Москве

    Армия США закажет испытанные на Украине Switchblade

    Меган Маркл раскритиковали в сети из-за мятой одежды на встрече с беженцами

    В России заявили о проверке ВСУ дальности применения «Фламинго» после атаки на Чувашию

    Пропавшая 24 года назад женщина нашлась живой и удивилась поискам

    Покупатели российских нефти и газа собрались строить новый нефтепровод

    Турист попытался спасти свой мобильный телефон, упал со скалы и не выжил

    В России отреагировали на предложение Буданова «развалить Россию»

    В ЕС упрекнули Зеленского во лжи

    Пенсионерка из Москвы поразила нигерийца вопросами про «герлфренд» и богатство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok