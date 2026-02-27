Плоды привычного растения связали со снижением накопления жира в печени

F&F: Экстракт плодов боярышника снижает жир в печени при жировой болезни органа

Экстракт плодов боярышника может снижать накопление жира в печени при неалкогольной жировой болезни органа (НАЖБП). К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты в журнале Food & Function (F&F).

В работе использовали модель НАЖБП у мышей, которых в течение 12 недель кормили рационом с высоким содержанием жира, а также клеточную модель жирового поражения печени. Экстракт плодов боярышника получали с использованием 70-процентного этанола. Анализ показал, что он содержит 17 основных соединений, включая кверцетин и рутин.

На фоне применения экстракта у животных уменьшалось накопление липидов в печени и снижались признаки повреждения ткани. Метаболомный анализ показал, что экстракт влияет на нарушения обмена веществ, в частности на пуриновый обмен в печени. Дополнительные исследования с использованием методов молекулярного моделирования и вестерн-блоттинга показали, что экстракт подавляет чрезмерную активацию сигнального белка ERK, связанного с воспалением и метаболическими нарушениями.

Авторы отмечают, что эти данные получены на доклинических моделях. Тем не менее результаты указывают на потенциальную роль соединений боярышника в коррекции метаболических нарушений при НАЖБП и требуют дальнейших клинических исследований.

Ранее ученые выяснили, что потеря мышечной массы повышает риск жировой болезни печени.