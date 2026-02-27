Политик заставил подростков заниматься сексом на виду у людей

В Гане политик заставил двух подростков заниматься сексом в наказание за романтические отношения. Об этом сообщает издание Daily Guide.

Депутат Эдвард Сенам Азалико, представляющий район Эффиакума-Вест в муниципалитете Эффиа-Квесиминцим, утверждает, что обнаружил юношу и девушку на темной улице в компрометирующей ситуации, и решил их проучить.

Он отвел подростков в недостроенное здание и под угрозой избиения ремнем приказал начать половой акт. На видеозаписи, которая разошлась по сети, видно, что это происходило на виду у людей. Некоторые из них снимали подростков на телефоны.

В эфире радиостанции Connect FM Азалико признал, что приказы на видео отдает именно он. По его словам, ему хотелось наказать юношу и девушку за отношения в юном возрасте. Об инциденте было сообщено в правоохранительные органы.

