04:00, 27 февраля 2026Из жизни

Политик заставил подростков заниматься сексом на виду у людей

Олег Парамонов

Фото: Delali Adogla-Bessa / Shutterstock / Fotodom

В Гане политик заставил двух подростков заниматься сексом в наказание за романтические отношения. Об этом сообщает издание Daily Guide.

Депутат Эдвард Сенам Азалико, представляющий район Эффиакума-Вест в муниципалитете Эффиа-Квесиминцим, утверждает, что обнаружил юношу и девушку на темной улице в компрометирующей ситуации, и решил их проучить.

Он отвел подростков в недостроенное здание и под угрозой избиения ремнем приказал начать половой акт. На видеозаписи, которая разошлась по сети, видно, что это происходило на виду у людей. Некоторые из них снимали подростков на телефоны.

В эфире радиостанции Connect FM Азалико признал, что приказы на видео отдает именно он. По его словам, ему хотелось наказать юношу и девушку за отношения в юном возрасте. Об инциденте было сообщено в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что бывшая сотрудница школы из американского штата Калифорния призналась в совращении ученика. Женщина несколько раз вступала в сексуальную связь с подростком в течение года.

