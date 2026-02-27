Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:22, 27 февраля 2026Силовые структуры

Появились новые данные о суде над воткнувшем нож в голову российскому судье охотнике

Суд в закрытом режиме рассмотрит дело об убийстве судьи Ветлугина в Камышине
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Судебный процесс над охотником, который на улице расправился с судьей Василием Ветлугиным в Камышине, пройдет в закрытом режиме. Об этом РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.

О подсудимом известно, что его зовут Сергей К., он профессионально занимался охотой и казался адекватным и спокойным. У него было разрешение на хранение огнестрельного оружия, он был знаком с Ветлугиным.

По версии следствия, преступление было совершено на почве ревности — обвиняемый мстил за измену супруги. 14 августа 2025 года мужчина подкараулил Ветлугина у здания Камышинского городского суда. Он набросился на судью и воткнул нож ему в голову, а затем нанес еще несколько ранений.

Нападение попало на видео. Мужчина во всем признался, его взяли под стражу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов хочет раздела России на «несколько региональных государств». Ему резко ответили в Москве

    Названа новая проблема для продаж российской нефти

    Хирург высказался о пластике Вали Карнавал

    Афганистан начал новые атаки возмездия на границе с Пакистаном

    В российском городе в квартире пенсионерки рухнул потолок

    Телеведущая неделями игнорировала головную боль и оказалась на грани смерти

    Трамп заявил о желании отменить санкции против России

    Рублев проиграл в полуфинале турнира в Дубае

    Коммунальщики нанесли миллионный ущерб в российском городе

    Шаляпин пожаловался на бьющие по психике кастинги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok