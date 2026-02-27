Появились новые данные о суде над воткнувшем нож в голову российскому судье охотнике

Суд в закрытом режиме рассмотрит дело об убийстве судьи Ветлугина в Камышине

Судебный процесс над охотником, который на улице расправился с судьей Василием Ветлугиным в Камышине, пройдет в закрытом режиме. Об этом РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.

О подсудимом известно, что его зовут Сергей К., он профессионально занимался охотой и казался адекватным и спокойным. У него было разрешение на хранение огнестрельного оружия, он был знаком с Ветлугиным.

По версии следствия, преступление было совершено на почве ревности — обвиняемый мстил за измену супруги. 14 августа 2025 года мужчина подкараулил Ветлугина у здания Камышинского городского суда. Он набросился на судью и воткнул нож ему в голову, а затем нанес еще несколько ранений.

Нападение попало на видео. Мужчина во всем признался, его взяли под стражу.

