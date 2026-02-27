Раскрыт неочевидный фактор ускоренного старения мужчин

Front Aging: Воздействие PFNA PFOSA ускоряют биологическое старение у мужчин

Воздействие двух разновидностей так называемых «вечных химикатов» оказалось связано с ускорением биологического старения у мужчин 50–64 лет. К таким выводам пришли исследователи из Шанхайского университета Цзяо Тун. Работа опубликована в журнале Frontiers in Aging.

Речь идет о соединениях PFNA (перфторнонановая кислота) и PFOSA (перфтороктансульфонамид), относящихся к группе PFAS — пер- и полифторалкильных веществ. Эти соединения с середины XX века применяются в производстве водо- и жироотталкивающих покрытий, антипригарной посуды, упаковки и противопожарных пен. Благодаря прочной углеродно-фторной структуре они крайне устойчивы и могут сохраняться в окружающей среде сотни лет.

Авторы проанализировали данные 326 участников американского исследования NHANES, у которых в 1999–2000 годах брали образцы крови. Концентрации PFNA и PFOSA обнаружились примерно у 95 процентов обследованных. Затем ученые оценили биологический возраст добровольцев. Выяснилось, что более высокий уровень PFNA в крови мужчин 50–64 лет был связан с более быстрым эпигенетическим старением по ряду показателей. У женщин такой связи обнаружено не было.

PFOSA также продемонстрировал связь с маркерами старения, хотя и по другим биологическим индикаторам. При этом концентрации PFAS в крови существенно не различались между мужчинами и женщинами, а для других соединений из этой группы ассоциаций со старением выявлено не было.

Исследователи подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственную связь, однако указывает на потенциальные риски даже для альтернативных форм PFAS, которые ранее считались менее опасными.

