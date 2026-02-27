Реклама

Россия
00:24, 27 февраля 2026

Раскрыта судьба застрявших на льдине в Ленобласти рыбаков

МЧС сообщило о спасении 19 рыбаков, застрявших на льду Финского залива
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

19 человек, оказавшихся на льду Финского залива в Ленинградской области, спасены и доставлены на сушу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Спасательная операция успешно завершена», — отметили в ведомстве, уточнив, что пострадавших нет.

До этого появилась информация о том, что девять рыбаков-любителей были отрезаны от берега из-за трещин, образовавшихся на льду. Затем стало известно о спасении пяти человек.

По данным МЧС, первую группу из пяти человек доставили на расстоянии 500 метров до берега, дальше воздушное судно не смогло пройти по причине образовавшихся торосов. Рыбаки самостоятельно дошли до суши под присмотром спасателей. Еще четвертым людям помощь оказал рыбак-любитель, который воспользовался аэролодкой.

Отколовшаяся льдина с остальными на ней людьми в какой-то момент стала уходить в дрейф и сталкиваться с другими льдинами. Ледокол поднял на борт еще 10 рыбаков.

Ранее стало известно, что в замерзающий Финский залив отправили атомный ледокол «Сибирь». «Прогноз погоды неутешителен. Возникла реальная угроза судоходству», — рассказали в госкорпорации «Росатомом».

Как сообщалось в январе, льдину с рыбаками в Ленобласти унесло в Финский залив. Сойти на берег своими силами они не успели.

