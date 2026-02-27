Раскрыты данные о пытках ВСУ в секретных тюрьмах на Украине

МИД РФ: Военные ВСУ проводят изощренные пытки в секретных тюрьмах на Украине

Украинские военные систематически проводят изощренные пытки и унижения. Все это происходит в секретных тюрьмах на Украине, о чем говорится в докладе посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

В опросе собрали показания пострадавших и зафиксировали последствиях конкретных преступлений. Пострадавшие российские военнослужащие детально рассказали системе пыток, издевательств, в том числе с применением «электрических стульев» и других приспособлений.

Уточняется, что такие тюрьмы располагались на территориях промзон, а также учебных заведений, крупных частных домостроений, в подвалах. Кроме того, в качестве наказания людей помещали в бетонные и металлические боксы, ямы и клетки.

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались склонить родственников пленных к совершению терактов на территории России, сообщается в докладе.

«Задокументированы показания о сексуальном насилии и угрозах насилием, пытках в виде лишения сна, воды, продуктов питания и целом ряде иных истязаний», — добавили в МИД.

Ранее стало известно, что украинские военные использовали пленных для медицинских опытов.