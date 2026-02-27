Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:36, 27 февраля 2026Бывший СССР

Раскрыты данные о пытках ВСУ в секретных тюрьмах на Украине

МИД РФ: Военные ВСУ проводят изощренные пытки в секретных тюрьмах на Украине
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Украинские военные систематически проводят изощренные пытки и унижения. Все это происходит в секретных тюрьмах на Украине, о чем говорится в докладе посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

В опросе собрали показания пострадавших и зафиксировали последствиях конкретных преступлений. Пострадавшие российские военнослужащие детально рассказали системе пыток, издевательств, в том числе с применением «электрических стульев» и других приспособлений.

Уточняется, что такие тюрьмы располагались на территориях промзон, а также учебных заведений, крупных частных домостроений, в подвалах. Кроме того, в качестве наказания людей помещали в бетонные и металлические боксы, ямы и клетки.

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались склонить родственников пленных к совершению терактов на территории России, сообщается в докладе.

«Задокументированы показания о сексуальном насилии и угрозах насилием, пытках в виде лишения сна, воды, продуктов питания и целом ряде иных истязаний», — добавили в МИД.

Ранее стало известно, что украинские военные использовали пленных для медицинских опытов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы улики в деле похитителя девятилетней школьницы

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Раскрыты данные о пытках ВСУ в секретных тюрьмах на Украине

    Попытка быть романтичным с девушкой обернулась катастрофой для ее бойфренда

    Мадуро высказался о своем уголовном деле

    В России отреагировали на присоединение Швейцарии к антироссийским санкциям

    Мужчина разбил молотком стену Кремля и получил срок

    Страна ЕС усилила военную активность для защиты от Украины

    Подросток сдал в полицию изнасиловавшую его 29-летнюю учительницу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok