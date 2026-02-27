Реклама

Россия
16:48, 27 февраля 2026

Российский губернатор опроверг большое число жертв после удара ВСУ

Майя Назарова

Фото: Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Губернатор Курской области Александр Хинштейн опроверг большое число жертв после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье. Свой комментарий по ситуации он разместил в Telegram-канале.

Он предупредил жителей российского региона, что в соцсетях намеренно распространяют большое количество фейков. Хинштейн напомнил, что вся достоверная информация публикуется на официальных ресурсах.

«Стараюсь всегда оперативно и честно информировать вас об обстановке!» — поделился курский глава.

До этого стало известно, что украинские военные ударили по объекту энергетики в Беловском районе Курской области. Тогда не удалось спасти добровольца из отряда «БАРС-Курск». Еще двое энергетиков получили ранения. Губернатор Курской области выразил соболезнования близким добровольца.

