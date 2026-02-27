Российский губернатор опроверг большое число жертв после удара ВСУ

Курский губернатор Хинштейн опроверг большое число жертв после удара ВСУ

Губернатор Курской области Александр Хинштейн опроверг большое число жертв после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье. Свой комментарий по ситуации он разместил в Telegram-канале.

Он предупредил жителей российского региона, что в соцсетях намеренно распространяют большое количество фейков. Хинштейн напомнил, что вся достоверная информация публикуется на официальных ресурсах.

«Стараюсь всегда оперативно и честно информировать вас об обстановке!» — поделился курский глава.

До этого стало известно, что украинские военные ударили по объекту энергетики в Беловском районе Курской области. Тогда не удалось спасти добровольца из отряда «БАРС-Курск». Еще двое энергетиков получили ранения. Губернатор Курской области выразил соболезнования близким добровольца.