20:39, 27 февраля 2026Спорт

Рублев проиграл в полуфинале турнира в Дубае

Российский теннисист Рублев проиграл в полуфинале турнира в Дубае
Владислав Уткин

Фото: Raghed Waked / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл в полуфинале турнира в Дубае голландцу Таллону Грикспуру. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин уступил сопернику в двух сетах со счетом 5:7, 6:7 (6:8). Поединок продолжался один час и 45 минут.

Таким образом, Грикспур вышел в финал, где сыграет с другим представителем России — Даниилом Медведевым. Тот в своем полуфинале переиграл в двух партиях канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 6:2.

Финал между Грикспуром и Медведевым пройдет в субботу, 28 февраля. Поединок начнется не раньше 18:00 по московскому времени.

