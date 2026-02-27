Спрятавшийся от журналистов топ-менеджер «Газпром нефти» попал на видео

Суд Москвы арестовал топ-менеджера «Газпром нефть» Джалябова по делу о взятках

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения заместителю председателя правления «Газпром нефть» Антону Джалябову, обвиняемому в получении особо крупных взяток. Видео с ним предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

На кадрах виден спрятавшийся от журналистов топ-менеджер. Он прикрывается бумагами в стеклянном аквариуме зала судебных заседаний.

По ходатайству следствия Джалябов заключен под стражу до 25 апреля. Его задержали в Санкт-Петербурге и этапировали в Москву. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2021 по 2022 год он на посту директора филиала ООО «Газпром инвест» в Ямало-Ненецком автономном округе и многократно получал незаконные вознаграждения от коммерческих организаций за заключение контрактов, выполнение подрядных работ и общее покровительство. В том числе в виде взятки ему были предоставлены моторная лодка и квартиры в Сочи. Общая сумма составила около 30 миллионов рублей.

Взяткодатели также задержаны.