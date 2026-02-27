Реклама

Наука и техника
09:03, 27 февраля 2026Наука и техника

У российского «Прогресса МС-33» проверили солнечные батареи

«Роскосмос»: У российского корабля «Прогресс МС-33» проверили солнечные батареи
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Telegram-канал «Роскосмос»

У находящегося на космодроме Байконур российского корабля «Прогресс МС-33» проверили солнечные батареи. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Специальный стенд, насчитывающий порядка ста мощных ламп, несколько минут облучает панели корабля. Этого времени хватает, чтобы проверить, насколько эффективно системы преобразуют энергию света в электричество», — говорится в публикации.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что на Байконур начали предполетные испытания «Прогресса МС-33».

В октябре госкорпорация рассказала, что на космодром прибыл очередной грузовой корабль.

