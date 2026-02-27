Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
16:25, 27 февраля 2026Авто

Водителей в Подмосковье предупредили о ледяном дожде

«Автодор»: В субботу на трассе М-11 ожидается ледяной дождь
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В субботу, 28 февраля, в Московской области и в других регионах, через которые проходит трасса М‑11 «Нева», ожидается ледяной дождь. Об этом сообщил «Автодор» в Telegram-канале.

Особенно об опасности на трассе предупредили водителей грузовых автомобилей. Рекомендуется соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и интенсивного торможения.

Ранее синоптики Гидрометцентра России сообщили, что в ближайшие дни на регионы Центральной части страны обрушится ледяной дождь. С 28 февраля по 2 марта через территорию Центрального федерального округа будет проходить теплый атмосферный фронт. Температура воздуха повысится до положительных значений, возможны осадки в виде мокрого снега, которые будут переходить в дождь и ледяной дождь.

Февраль в столице завершается рекордными сугробами — высота снежного покрова на 27-е число составляет 72 сантиметра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан основатель медиахолдинга Readovka. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

    Названы неочевидные причины появления отеков вокруг глаз

    Раскрыты подробности допроса о похищенной в Смоленске девочке

    Пассажиров эвакуировали из российского аэропорта из-за ракетной опасности

    Kia зарегистрировала в России новый товарный знак

    В России указали на ключевой момент в уничтожении украинских новейших ракет «Фламинго»

    Microsoft создала убийцу Word

    Мэр Львова обвинил руководство Украины в незрелости

    Названа самая пострадавшая из-за отказа от российской нефти страна ЕС

    Москвичей предупредили о потеплении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok