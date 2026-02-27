Водителей в Подмосковье предупредили о ледяном дожде

«Автодор»: В субботу на трассе М-11 ожидается ледяной дождь

В субботу, 28 февраля, в Московской области и в других регионах, через которые проходит трасса М‑11 «Нева», ожидается ледяной дождь. Об этом сообщил «Автодор» в Telegram-канале.

Особенно об опасности на трассе предупредили водителей грузовых автомобилей. Рекомендуется соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и интенсивного торможения.

Ранее синоптики Гидрометцентра России сообщили, что в ближайшие дни на регионы Центральной части страны обрушится ледяной дождь. С 28 февраля по 2 марта через территорию Центрального федерального округа будет проходить теплый атмосферный фронт. Температура воздуха повысится до положительных значений, возможны осадки в виде мокрого снега, которые будут переходить в дождь и ледяной дождь.

Февраль в столице завершается рекордными сугробами — высота снежного покрова на 27-е число составляет 72 сантиметра.