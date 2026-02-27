Вратарь клуба РПЛ рассказал о задержании по подозрению в краже

Вратарь «Балтики» Максим Бориско рассказал о задержании по подозрению в краже

Вратарь клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Балтика» Максим Бориско рассказал о том, как его задержали в Калининграде по подозрению в краже. Об этом сообщает Sport24.

Игрок заявил, что ехал на велосипеде по тротуару, но дорогу ему перегородил автомобиль Росгвардии. «Оказалось, искали украденный велосипед — и мой якобы был похож. Повезли в отделение на опознание. Там пострадавший сказал, что велик не его — и меня отпустили», — рассказал Бориско.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали футболиста ЦСКА Илью Агапова, выступающего на правах аренды за «Уфу». Защитник в состоянии алкогольного опьянения проник в здание музыкальной школы.

Бориско выступает за «Балтику» с 2019 года. По итогам первой части нынешнего сезона он стал лидером РПЛ по числу отраженных ударов (88 процентов).