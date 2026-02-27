Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
12:59, 27 февраля 2026Спорт

Вратарь клуба РПЛ рассказал о задержании по подозрению в краже

Вратарь «Балтики» Максим Бориско рассказал о задержании по подозрению в краже
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Вратарь клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Балтика» Максим Бориско рассказал о том, как его задержали в Калининграде по подозрению в краже. Об этом сообщает Sport24.

Игрок заявил, что ехал на велосипеде по тротуару, но дорогу ему перегородил автомобиль Росгвардии. «Оказалось, искали украденный велосипед — и мой якобы был похож. Повезли в отделение на опознание. Там пострадавший сказал, что велик не его — и меня отпустили», — рассказал Бориско.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали футболиста ЦСКА Илью Агапова, выступающего на правах аренды за «Уфу». Защитник в состоянии алкогольного опьянения проник в здание музыкальной школы.

Бориско выступает за «Балтику» с 2019 года. По итогам первой части нынешнего сезона он стал лидером РПЛ по числу отраженных ударов (88 процентов).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Топ-менеджера «Газпром нефти» задержали по делу о миллионных взятках. Что об этом известно?

    В Кремле заявили о готовящихся Киевом диверсиях на газопроводах

    Россиянин попал под следствие из-за надругательства над местом захоронения

    В Кремле прокомментировали боевые действия между Пакистаном и Афганистаном

    Раскрыты состоящие в тайном Богемском клубе представители американской элиты

    Сразу шесть аэропортов России ввели ограничения

    В двух отдаленных от границы регионах России впервые объявили опасность ракетного удара

    Москалькова рассказала о недопустимом условии Киева для возвращения россиян домой

    «АвтоВАЗ» констатировал худшее начало года для авторынка России

    Зеленский заявил о сроках завершения конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok