Microsoft создала убийцу Word

Windows Central: В «Блокноте» появились новые функции, доступные в Word

Корпорация Microsoft превратила «Блокнот» в полноценный текстовый редактор. Об этом сообщает издание Windows Central.

По словам журналистов медиа, «Блокнот» (Notepad) начал обрастать функциями продвинутого текстового редактора. В качестве примера они привели возможность проверки орфографии, форматирование текста, гиперссылки, заголовки и нумерованные списки. Также в будущем программа должна получить поддержку изображений. В этой связи авторы назвали «Блокнот» «убийцей Word» и других платных приложений.

Кроме того, в «Блокноте» появились функции искусственного интеллекта (ИИ), но они доступны только пользователям платного сервиса Copilot. Они позволяют править и переписывать тексты. При этом приложение остается программой для создания заметок. По мнению журналистов издания, Microsoft улучшила «Блокнот» потому, что его конкуренты типа «Apple Заметок» и Google Keep тоже стали более функциональными.

В материале говорится, что, несмотря на новые функции, пользователи продуктов Microsoft часто злятся, когда компания добавляет новые возможности в свои сервисы. «Многим пользователям просто нужно хорошее, функциональное встроенное приложение для заметок, чтобы записывать нужную информацию», — заметили авторы.

Журналисты подытожили, что «Блокнотом» можно и дальше пользоваться как простейшей программой для создания текстов — все новые функции отключаются в настройках.

В конце февраля для Windows 11 вышло обновление, с которым в операционной системе появилась функция быстрого восстановления и встроенный тест скорости интернета.