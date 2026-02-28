Реклама

04:43, 28 февраля 2026Мир

Британский аналитик указал на тревогу ВСУ из-за Одессы

Аналитик Меркурис: Многие одесситы ждут освобождения армией Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Многие одесситы ждут освобождения российской армией. К такому мнению пришел на своем YouTube-канале британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Тот факт, что сейчас предпринимаются шаги по подготовке к круговой обороне Одессы, сигнализирует о том, что они (ВСУ — прим. "Ленты.ру") не уверены в своей способности удержать позиции к востоку от Днепра в долгосрочной перспективе» — отметил эксперт.

Как добавил Меркурис, на это будут брошены все силы, а также гражданское население. При этом, пояснил эксперт, это может не дать результата, потому что многие жители ждут освобождения города армией России.

В Киеве понимают, что если потеряют Одессу, то, по большому счету, будет потеряна вся Украина — она будет отрезана от моря, резюмировал аналитик.

Ранее политолог Дмитрий Ежов заявил, что Вооруженные силы Украины начали готовиться к круговой обороне Одессы. Таким образом Киев намеревается затянуть переговорный процесс, поскольку не заинтересован в мире. По его мнению, не исключено, что будут созданы провокации для того, чтобы этот виток эскалации возник.

Как сообщал ранее неназванный представитель пророссийского подполья, обороняющие Одессу бойцы добровольческих формирований не являются военнослужащими и проходят подготовку лишь для отчетности.

