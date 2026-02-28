Реклама

Спорт
17:12, 28 февраля 2026Спорт

Гендиректор «Акрона» оценил судейство в игре с «Оренбургом» фразой из рекламы «Газпрома»

Гендиректор «Акрона» оценил судей в игре с «Оренбургом» фразой «Мечты сбываются»
Владислав Уткин
Игроки «Акрона»

Игроки «Акрона». Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Гендиректор «Акрона» Константин Клюшев оценил судейство в матче с «Оренбургом» известной фразой из рекламного ролика «Газпрома», являющегося генеральным спонсором команды-соперника. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мечты сбываются», — так Клюшев охарактеризовал работу арбитров. Матч «Оренбург» — «Акрон» обслуживали главный судья Андрей Прокопов, его помощники Андрей Образко и Варанцо Петросян, а также резервный арбитр Никита Новиков.

«Оренбург» одержал победу со счетом 2:0. Счет в матче на 34-й минуте открыл нападающий команды Максим Савельев. В середине второго тайма, на 71-й минуте, полузащитник Эмирджан Гюрлюк с пенальти поставил точку в игре.

Футболисты «Акрона» также сумели поразить ворота соперника. На 40-й минуте отличился Артем Дзюба, но его гол не был засчитан из-за офсайда.

Таким образом, «Оренбург» набрал 15 очков в 19 матчах и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. В следующем туре он 8 марта примет у себя «Зенит». Поединок начнется в 12:30 по московскому времени.

«Акрон» остался на девятой позиции, у него 21 очко в 19 матчах. Следующим соперником тольяттинцев станет «Спартак». Матч пройдет 9 марта в Москве, начало в 19:00.

