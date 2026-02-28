Реклама

14:14, 28 февраля 2026Спорт

«Оренбург» обыграл «Акрон» в матче 19-го тура РПЛ

«Оренбург» обыграл «Акрон» в матче 19-го тура РПЛ со счетом 2:0
Владислав Уткин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

«Оренбург» обыграл «Акрон» в матче 19-го тура РПЛ со счетом 2:0. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет в матче на 34-й минуте открыл нападающий команды Максим Савельев. В середине второго тайма, на 71-й минуте полузащитник Эмирджан Гюрлюк с пенальти поставил точку в игре.

Футболисты «Акрона» также сумели поразить ворота соперника. На 40-й минуте отличился Артем Дзюба, но его гол не был засчитан из-за офсайда.

Таким образом, «Оренбург» набрал 15 очков в 19 матчах и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. В следующем туре он 8 марта примет у себя «Зенит». Поединок начнется в 12:30 по московскому времени.

«Акрон» остался на девятой позиции, у него 21 очко в 19 матчах. Следующим соперником тольяттинцев станет «Спартак». Матч пройдет 9 марта в Москве, начало в 19:00.

