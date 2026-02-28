Иран запустил гиперзвуковые ракеты в ходе ответных ударов

ISNA: Иран запустил гиперзвуковые ракеты Fattah в ходе ответных ударов

Иран запустил гиперзвуковые ракеты Fattah в ходе ответных ударов. Об этом сообщает ISNA.

«Из Ирана была запущена гиперзвуковая ракета Fattah», — говорится в материале.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что начинает новую атаку на военные базы США.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. По данным The New York Times, США также причастны к ударам по Тегерану. В свою очередь Al Jazeera заявляет, что атаки США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.