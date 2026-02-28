Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:49, 28 февраля 2026Мир

Иран запустил гиперзвуковые ракеты в ходе ответных ударов

ISNA: Иран запустил гиперзвуковые ракеты Fattah в ходе ответных ударов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран запустил гиперзвуковые ракеты Fattah в ходе ответных ударов. Об этом сообщает ISNA.

«Из Ирана была запущена гиперзвуковая ракета Fattah», — говорится в материале.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что начинает новую атаку на военные базы США.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. По данным The New York Times, США также причастны к ударам по Тегерану. В свою очередь Al Jazeera заявляет, что атаки США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран перекрыл Ормузский пролив

    «Локомотив» в меньшинстве одолел «Пари НН» в 19-м туре РПЛ

    В России рассказали о курсе доллара в марте

    «Хезболла» выразила солидарность с Ираном

    Иран запустил гиперзвуковые ракеты в ходе ответных ударов

    Иран ударил по Тель-Авиву

    Ким Кардашьян уличили в применении фотошопа в новой рекламе

    Зеленский отрекся от мыслей о победе над Россией

    Трамп и Нетаньяху провели разговор на фоне ударов по Ирану

    КСИР объявил о начале новой атаки на базы США на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok