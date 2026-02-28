Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:30, 28 февраля 2026Мир

КСИР объявил о начале новой атаки на базы США на Ближнем Востоке

КСИР начал новую волну ракетной атаки на базы США на Ближнем Востоке
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Stringer / Anadolu via Getty Images

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что начинает новую атаку на военные базы США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское информационное агентство Fars.

«КСИР начал новую волну ракетной атаки на военные базы США на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении.

Утром 28 февраля Израиль нанес по Ирану удар и назвал его «превентивным», атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану. По данным Al Jazeera, удары США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.

В ответ на агрессию Израиля и США Иран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ и Катаре. В КСИР подчеркнули, что ответные действия Тегерана будут продолжаться до полного разгрома врага.

Ранее сообщалось, что британские ВВС были подняты в воздух на Ближнем Востоке. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что самолеты подняты с баз в рамках «региональной оборонительной операции».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштаб ударов по Ирану поразил членов Конгресса США

    Ким Кардашьян уличили в применении фотошопа в новой рекламе

    Зеленский отрекся от мыслей о победе над Россией

    Трамп и Нетаньяху провели разговор на фоне ударов по Ирану

    КСИР объявил о начале новой атаки на базы США на Ближнем Востоке

    Израиль ударил по охране экс-президента Ирана

    Непряева не вышла в полуфинал спринта на Кубке мира

    Раскрыты подробности подготовки США к атаке на Иран

    В США Трампа обвинили в начале большой войны с Ираном без плана ее завершения

    Иранская ракета упала на место отдыха россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok