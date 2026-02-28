КСИР объявил о начале новой атаки на базы США на Ближнем Востоке

КСИР начал новую волну ракетной атаки на базы США на Ближнем Востоке

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что начинает новую атаку на военные базы США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское информационное агентство Fars.

«КСИР начал новую волну ракетной атаки на военные базы США на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении.

Утром 28 февраля Израиль нанес по Ирану удар и назвал его «превентивным», атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану. По данным Al Jazeera, удары США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.

В ответ на агрессию Израиля и США Иран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ и Катаре. В КСИР подчеркнули, что ответные действия Тегерана будут продолжаться до полного разгрома врага.

Ранее сообщалось, что британские ВВС были подняты в воздух на Ближнем Востоке. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что самолеты подняты с баз в рамках «региональной оборонительной операции».