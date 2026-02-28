Реклама

19:06, 28 февраля 2026Спорт

«Локомотив» в меньшинстве одолел «Пари НН» в 19-м туре РПЛ

«Локомотив» одолел «Пари НН» в 19-м туре РПЛ со счетом 2:1
Владислав Уткин

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Локомотив» в меньшинстве одолел «Пари НН» в 19-м туре РПЛ со счетом 2:1. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет на 15-й минуте открыл форвард «железнодорожников» Дмитрий Воробьев. В концовке первого тайма «Локомотив» остался в меньшинстве — две желтые карточки получил полузащитник москвичей Александр Руденко. На 69-й минуте Олакунле Олесегун сравнял счет, забив с пенальти. Через три минуты Лукас Фассон принес «Локомотиву» победу.

Таким образом, «Локомотив» набрал 40 очков в 19 матчах и остался на третьем месте. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют у себя дома с «Ахматом». Матч пройдет 9 марта.

«Пари НН» остался с 14 очками на 15-м месте. В 20-м туре нижегородцы сыграют 7 марта дома с «Сочи».

