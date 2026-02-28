Лыжник Коростелев остался без четвертьфинала спринта на Кубке мира

Лыжник Коростелев не прошел квалификацию в спринте на этапе Кубка мира

Российский лыжник Савелий Коростелев остался без четвертьфинала спринта на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Коростелев финишировал 50-м в квалификации. Для попадания в следующий раунд соревнований ему нужно было попасть в число 30 лучших.

Первым стал 11-кратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо. Он финишировал с результатом 2 минуты 33,9 секунды. Коростелев отстал от него на 10,88 секунды.

22-летний российский спортсмен выступал на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине д`Ампеццо. На Играх он занял пятое место в марафоне, а также стал четвертым в скиатлоне.

