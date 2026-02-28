Реклама

17:49, 28 февраля 2026Мир

МИД России анонсировал срочное заседание ООН по Ирану

МИД России анонсировал заседание СБ ООН по ситуации вокруг Ирана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Министерство иностранных дел (МИД) России анонсировало срочное заседание Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) по ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«Сегодня в 16.00 по Нью-Йорку (00.00 по мск) состоится созванное Россией и Китаем срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с неспровоцированным актом вооруженной агрессии со стороны США и Израиля против Ирана», — отмечается в сообщении.

Ранее МИД России осудил атаки США и Израиля на Иран. В ведомстве отметили, что Исламскую Республику атаковали под прикрытием возобновившихся переговоров, якобы призванных обеспечить долгосрочную нормализацию обстановки.

Также в министерстве назвали случившееся опасной авантюрой, которая стремительно приближает Ближний Восток к «гуманитарной, экономической и, возможно, радиологической катастрофе».

