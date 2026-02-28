МИД России анонсировал срочное заседание ООН по Ирану

МИД России анонсировал заседание СБ ООН по ситуации вокруг Ирана

Министерство иностранных дел (МИД) России анонсировало срочное заседание Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) по ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«Сегодня в 16.00 по Нью-Йорку (00.00 по мск) состоится созванное Россией и Китаем срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с неспровоцированным актом вооруженной агрессии со стороны США и Израиля против Ирана», — отмечается в сообщении.

Ранее МИД России осудил атаки США и Израиля на Иран. В ведомстве отметили, что Исламскую Республику атаковали под прикрытием возобновившихся переговоров, якобы призванных обеспечить долгосрочную нормализацию обстановки.

Также в министерстве назвали случившееся опасной авантюрой, которая стремительно приближает Ближний Восток к «гуманитарной, экономической и, возможно, радиологической катастрофе».