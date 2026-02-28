Реклама

22:00, 28 февраля 2026Мир

На Западе дали совет Украине на фоне операции США в Иране

Мема: Украине стоит начать договариваться с РФ на фоне операции США в Иране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X дал совет Украине на фоне операции США и Израиля в Иране.

По мнению западного политика, президенту Владимиру Зеленскому стоит начать договариваться с Россией, сейчас для этого самое подходящее время.

«Одно можно сказать наверняка: операция США и Израиля в Иране означает сокращение количества систем противовоздушной обороны для Украины. <…> Без сомнения, военная поддержка Украины не будет такой, какой была до войны в Иране», — пояснил Мема.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

Зеленский, комментируя происходящее, отметил, что события на Ближнем Востоке и в регионе залива разворачиваются очень стремительно. Он считает, что будет справедливо дать шанс иранскому народу, чтобы избавиться от террористического режима.

