На Западе поставили Зеленского на место после слов о выборах на Украине

Аналитик Кошкович назвал Зеленского безумным после слов о выборах на Украине

Венгерский аналитик Золтан Кошкович раскритиковал Владимира Зеленского за слова о неважности выборов на Украине. Свое возмущение эксперт высказал в соцсети X.

«Первая в мире "демократия", где выборы не важны… За это платите ВЫ. Отвечая на его вопрос: и американцы, и русские хотят, чтобы Зеленский ушел. Он безумен», — отметил аналитик.

Ранее Владимир Зеленский оправдал отсутствие выборов тем, что для населения Украины они якобы не важны. В интервью иностранным СМИ политик задался вопросом, почему этого так хотят Москва и Вашингтон.

В свою очередь, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо пришел к выводу, что Владимир Зеленский пытается поднять себе рейтинг перед неизбежными выборами президента Украины за счет хамского и агрессивного поведения. По его словам, украинский лидер попросту хамит и выдумывает различного рода небылицы.

Ранее Зеленский раскрыл мечты России о новом украинском лидере. Политик заявил, что Россия по ошибке рассчитывает на появление пророссийского лидера на Украине в случае возможных политических изменений.