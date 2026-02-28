Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:31, 28 февраля 2026Мир

На Западе поставили Зеленского на место после слов о выборах на Украине

Аналитик Кошкович назвал Зеленского безумным после слов о выборах на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Венгерский аналитик Золтан Кошкович раскритиковал Владимира Зеленского за слова о неважности выборов на Украине. Свое возмущение эксперт высказал в соцсети X.

«Первая в мире "демократия", где выборы не важны… За это платите ВЫ. Отвечая на его вопрос: и американцы, и русские хотят, чтобы Зеленский ушел. Он безумен», — отметил аналитик.

Ранее Владимир Зеленский оправдал отсутствие выборов тем, что для населения Украины они якобы не важны. В интервью иностранным СМИ политик задался вопросом, почему этого так хотят Москва и Вашингтон.

В свою очередь, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо пришел к выводу, что Владимир Зеленский пытается поднять себе рейтинг перед неизбежными выборами президента Украины за счет хамского и агрессивного поведения. По его словам, украинский лидер попросту хамит и выдумывает различного рода небылицы.

Ранее Зеленский раскрыл мечты России о новом украинском лидере. Политик заявил, что Россия по ошибке рассчитывает на появление пророссийского лидера на Украине в случае возможных политических изменений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отмена санкций против России и «дружеский» захват Кубы. О чем еще говорил Дональд Трамп перед поездкой в Техас?

    Советник офиса Зеленского пригрозил Белоруссии

    На Западе поставили Зеленского на место после слов о выборах на Украине

    Россиян предупредили о связи кариеса с болезнью Паркинсона

    В зоне СВО ликвидировали медийную снайпершу ВСУ

    Один мировой лидер заявил о наиболее частых встречах с Путиным

    В России посмеялись над проговорившимся Зеленским

    Верховная Рада Украины потеряла способность принимать законы

    Осужденного задержали после грандиозного побега из-под конвоя в центре Москвы

    Мобильная связь в украинском городе полностью уничтожена российским ударом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok