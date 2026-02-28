Реклама

17:04, 28 февраля 2026Мир

Над Сирией прогремели взрывы

Al Ikhbaria: Над сирийскими провинциями Дамаск и Дераа прогремели взрывы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Архивное фото. Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images

Над провинциями Дамаск и Дераа в Сирии прогремели взрывы. Об этом сообщает сирийский телеканал Al Ikhbaria в социальной сети X.

«В небе над провинциями Дераа и Дамаск слышны взрывы, вызванные перехватом иранских ракет», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что несколько получили ранения в результате падения обломков снарядов в городе Эс-Сувайда в Сирии.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. The New York Times со ссылкой на источники сообщил о причастности США к ударам по Тегерану.

