Находящаяся в Дубае «Мисс Россия — 2022» рассказала о сбитых у нее над головой ракетах

Победительница конкурса «Мисс Россия» 2022 года Анна Линникова рассказала о сбитых у нее над головой ракетах в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал «Super.ru», который связался с российскими звездами, находящимися в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

25-летняя Линникова заявила, что после начала ударов США и Израиля по Ирану большая часть жителей ее района сидит по домам. По словам девушки, в центре города, где живет ее подруга, было около 10 прилетов. В районе, где находится Линникова, упало 4-5 ракет.

«Прямо надо мной ПВО сбило три ракеты, я видела их своими глазами. На самом деле очень страшно и тревожно. Я такого никогда не видела», — рассказала одна из самых красивых девушек России.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». По данным The New York Times, США также причастны к ударам по Тегерану. В свою очередь, телеканал Al Jazeera заявляет, что атаки США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики. Иран нанес ответные удары по военным объектам США в шести странах, включая ОАЭ.

30 декабря 2025 года Линникова заявила о попытке изнасилования и показала фото нападавшего. Пострадавшая опубликовала переписку, в которой мужчина ей угрожал и обвинял в том, что ей нужны были его деньги.