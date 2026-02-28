Реклама

Забота о себе
12:24, 28 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Нарколог назвал превращающееся в яд в сочетании с алкоголем лекарство

Врач Тюрин призвал отказаться от одновременного употребления алкоголя и лекарств
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: itakdalee / Shutterstock / Fotodom

Одновременное употребление алкоголя и лекарств опасно для здоровья, предупредил нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин. В разговоре с «Лентой.ру» он также назвал препарат, который превращается в яд при сочетании со спиртными напитками.

«Когда вы принимаете лекарство вместе с алкоголем, печень вынуждена работать в режиме аврала, чтобы переработать два токсина одновременно. Побочными эффектами этого становятся либо передозировка препарата при стандартной дозе, либо, наоборот, ускоренное его усвоение, из-за чего он не успевает подействовать», — объяснил врач.

При этом Тюрин отметил, что особенно опасен при употреблении спиртного парацетамол. «В сочетании с алкоголем парацетамол превращается в гепатотоксичный яд. Даже небольшое превышение дозы на фоне приема спиртного способно вызвать массивный некроз печени, который потребует пересадки», — подчеркнул нарколог.

Не менее опасно, по словам нарколога, принимать вместе с алкоголем нестероидные противовоспалительные лекарства, включая ибупрофен и аспирин. Вместе они гарантированно повышают риск желудочных кровотечений и образования язв.

Он добавил, что сильно навредить здоровью также может сочетание алкоголя с препаратами от гипертонии: это может вызвать резкое падение давления при попытке встать, обморок и травму. А препараты для снижения холестерина в сочетании со спиртными напитками многократно повышают риск разрушения мышечной ткани и печеночной недостаточности.

Кроме того, Тюрин призвал отказаться от одновременного употребления алкоголя и антибиотиков. Спиртные напитки сами по себе ослабляют иммунитет, а некоторые антимикробные препараты в сочетании с ними провоцируют жесточайшее отравление, сопровождающееся падением давления, тошнотой, рвотой, тахикардией, чувством страха.

Ранее Тюрин рассказал россиянам о нескольких научно подтвержденных способах, которые помогут снизить риск похмелья. В частности, он посоветовал за два часа до застолья съесть что-нибудь содержащее медленные углеводы и полезные жиры.

