Полет ракет в сторону Ирана показали на видео

Полет крылатых ракет в сторону Ирана показали на видео

Крылатые ракеты, летящие в сторону Ирана, показали на видео. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На записи можно заметить более двадцати крылатых ракет, летящих на малой высоте. Утверждается, что летящие в Иран боеприпасы сняли над территорией Ирака.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении превентивного удара по Ирану.

Позже в сети появился ролик, демонстрирующий один из ударов по Тегерану. По предварительным данным, в центре города прогремело три взрыва. В частности, ракеты попали по объектам на университетской улице и в районе Джомхури.

Источники газеты The New York Times заявили, что американские военные также наносят удары по Ирану.