Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:59, 28 февраля 2026Мир

Стало известно о запуске Ираном ракет по территории Израиля

ЦАХАЛ: Иран запустил ракеты по территории Израиля, ПВО работает над перехватом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Irgc Official Webiste / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Иран запустил ракеты в направлении территории Израиля, системы противовоздушной обороны (ПВО) работают над их перехватом. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад ЦАХАЛ обнаружил ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы ПВО работают над нейтрализацией угрозы», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ призвали население страны следовать инструкциям при ракетных ударах и укрыться в убежищах. «Защита не является герметичной, поэтому очень важно, чтобы население продолжало соблюдать рекомендации командования тыла», — подчеркнули в пресс-службе израильской армии.

Вскоре агентство ТАСС сообщило, что в небе над центральной частью Израиля после сирен воздушной тревоги прозвучал взрыв.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Позже стало известно, что операция Соединенных Штатов получила название «Эпическая ярость».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано видео иранского удара по американской базе

    В КСИР прокомментировали ответные действия на атаку США и Израиля

    Стало известно о запуске Ираном ракет по территории Израиля

    В МИД Украины высказались об атаках на Иран

    Разведчик США подал сигнал бедствия над Ормузским проливом

    Каллас поддержала атаки на Иран

    Раскрыт статус командования армии Ирана после ударов США и Израиля

    Несколько взрывов прозвучало в Абу-Даби

    Иран заявил о возможности крупной войны на Ближнем Востоке

    Появились сообщения об ударе Ирана по Саудовской Аравии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok