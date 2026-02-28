Стало известно о запуске Ираном ракет по территории Израиля

ЦАХАЛ: Иран запустил ракеты по территории Израиля, ПВО работает над перехватом

Иран запустил ракеты в направлении территории Израиля, системы противовоздушной обороны (ПВО) работают над их перехватом. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад ЦАХАЛ обнаружил ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы ПВО работают над нейтрализацией угрозы», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ призвали население страны следовать инструкциям при ракетных ударах и укрыться в убежищах. «Защита не является герметичной, поэтому очень важно, чтобы население продолжало соблюдать рекомендации командования тыла», — подчеркнули в пресс-службе израильской армии.

Вскоре агентство ТАСС сообщило, что в небе над центральной частью Израиля после сирен воздушной тревоги прозвучал взрыв.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Позже стало известно, что операция Соединенных Штатов получила название «Эпическая ярость».