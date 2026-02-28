Реклама

13:16, 28 февраля 2026Спорт

В Израиле отменили все запланированные на 28 февраля футбольные матчи

В целях безопасности в Израиле отменили пять матчей чемпионата страны по футболу
Владислав Уткин

Фото: Robert Skalski / Shutterstock / Fotodom  

В целях безопасности в Израиле отменили все запланированные на 28 февраля матчи чемпионата страны по футболу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Израильской футбольной ассоциации (ИФА).

Отмечается, что данное решение было принято в соответствии с инструкциями местного министерства внутренних дел. «В связи с указаниями командования тыла, сегодняшние игры не состоятся», — заявили в ИФА.

28 февраля в чемпионате Израиля должно было состояться пять матчей. Новые даты их проведения пока не определены.

Утром Израиль совместно с США нанес удары по территории Ирана. Воздушное пространство над страной закрыто.

