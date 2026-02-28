Захарова: Зеленский выдал замыслы ЕС своим удовольствием от идеи получения ЯО

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News явно проговорился о замыслах ЕС, рассуждая об идее передачи республике ядерного оружия странами Запада. Такой вывод в комментарии ТАСС сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В разговоре с журналистом украинский лидер рассуждал о данных разведки РФ, согласно которым Франция и Великобритания готовятся вооружить страну ядерной бомбой, а передачу ЯО — замаскировать под самостоятельную разработку украинцев. Он заявил, что подобных предложений ему не поступалочто, но он бы принял такое оружие от союзников «с удовольствием».

Такое признание было сделано вопреки тактическим соображениям, утверждает Захарова. «Но Зеленский давно уже сказал, что он же не "лох какой-нибудь", поэтому и тут не выдержал и признался в том, о чем Лондон и Париж упорно молчали», — посмеялась представитель российского внешнеполитического ведомства.

