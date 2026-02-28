Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:43, 28 февраля 2026Мир

Во Франции предрекли катастрофу из-за атаки на Иран

Политик Филиппо: Удары Израиля и США по Ирану обернутся катастрофой
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Атаки Израиля и США на Иран обернутся катастрофой. Такое мнение выразил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети X.

«Эти "превентивные атаки" всегда заканчиваются катастрофой в долгосрочной перспективе. К сожалению, мы все об этом отлично знаем!» — указал политик.

Филиппо призвал французские власти приложить «максимальные дипломатические усилия» для деэскалации ситуации.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал прекратить эскалацию на Ближнем Востоке, подчеркнув, что она опасна для всего мира.

Ранее Израиль заявил о нанесении «превентивного» удара по Ирану. Позже президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Исламской республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны действия Рубио перед атакой на Иран

    Трамп отчитал директора ФБР за выпитое пиво

    Раскрыт статус президента Ирана после ударов США и Израиля

    Появилось видео прицельного удара «Шахедом» по базе Пятого флота США

    Рожин назвал истинную цель переговоров США с Ираном

    В Дубае приостановили работу аэропортов

    Страна НАТО поддержала атаку США на Иран

    Во Франции предрекли катастрофу из-за атаки на Иран

    В Бахрейне заметили колонну военной техники

    Лыжница Непряева прошла квалификацию на Кубке мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok