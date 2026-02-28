Во Франции предрекли катастрофу из-за атаки на Иран

Политик Филиппо: Удары Израиля и США по Ирану обернутся катастрофой

Атаки Израиля и США на Иран обернутся катастрофой. Такое мнение выразил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети X.

«Эти "превентивные атаки" всегда заканчиваются катастрофой в долгосрочной перспективе. К сожалению, мы все об этом отлично знаем!» — указал политик.

Филиппо призвал французские власти приложить «максимальные дипломатические усилия» для деэскалации ситуации.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал прекратить эскалацию на Ближнем Востоке, подчеркнув, что она опасна для всего мира.

Ранее Израиль заявил о нанесении «превентивного» удара по Ирану. Позже президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Исламской республики.