Военный самолет с грузом денег рухнул на шоссе в Боливии

Unitel: Военный самолет, набитый деньгами, разбился в Боливии

Военный самолет, набитый деньгами, рухнул на шоссе в Боливии. Силовикам пришлось разгонять людей, которые собирали купюры с земли, водометами, передает телеканал Unitel.

Как отмечается, авиакатастрофа произошла в городе Эль-Альто недалеко от местного аэропорта. В результате ЧП из салона вывалились сотни тысяч купюр боливиано (местная валюта). Очевидцы бросились собирать деньги с земли.

Точные причины происшествия устанавливаются. Как передает телеканал, жертвами катастрофы стали не менее 15 человек, еще 12 получили ранения.

На месте происшествия продолжают работать медики и спасатели. По предварительной информации, судно принадлежало ВВС Боливии.

До этого газета El Deber писала, что минимум один человек погиб и несколько пострадали в результате падения самолета. При этом более 10 машин уничтожены при крушении.

Ранее сообщалось, что пассажир малайзийской авиакомпании Batik Air рухнул вместе с тремя креслами во время взлета самолета. Инцидент произошел на борту Boeing 737.