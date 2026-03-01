«Арсенал» победил «Челси» и упрочил лидерство в чемпионате Англии

Лондонский «Арсенал» на своем поле победил столичный «Челси» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 1 марта, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Вильям Салиба и Юрриен Тимбер. «Челси» отыграл один мяч благодаря автоголу Пьеро Инкапье. С 70-й минуты «канониры» играли в большинстве. Вторую желтую карточку получил полузащитник синих Педру Нету.

«Арсенал» набрал 64 очка и упрочил лидерство в чемпионате Англии. «Челси» с 45 очками занимает шестую позицию.

Ранее фаворита матча назвали букмекеры. Они отдали предпочтение «Арсеналу».